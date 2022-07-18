Микробиолог назвал причину новой волны коронавируса в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с URA.RU назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин как причину новой вспышки заболеваемости в мире.
По словам эксперта, вакцины были созданы при "уханьском" штамме, что снижает их эффективность при столкновении с "Омикроном". Так, отмечает микробиолог, в Японии прививку получили более 80% жителей, однако врачи также наблюдают всплеск заболеваемости.
"Все потому, что вакцины были сделаны против "уханьского" штамма, а штамм поменялся, особенно поверхностный S-белок вируса, поэтому вакцина не работает так эффективно", – сообщил Зверев.
Ученым еще предстоит исследовать эффективность вакцин к новым штаммам коронавируса, прокомментировал эксперт. По его мнению, число заболевших увеличивается вместе с количеством вакцинированных. Микробиолог добавил, что при коллективном иммунитете в 14% в России можно предполагать неэффективность вакцины.
Он также отметил, что новая волна пройдет по аналогии со вспышкой весны 2022 года. Зверев выразил надежду, что в случае заражения болезнь у россиян пройдет без осложнений.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 4 548 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных оказалось в Москве. Там зарегистрировали 926 новых случаев коронавируса.
Лечение под наблюдением специалистов за прошедшие 24 часа потребовалось 575 жителям РФ. В сравнении с сутками ранее показатель снизился на 18,4%.
Роспотребнадзор напомнил о ПЦР-тестировании по прилете из-за рубежа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: