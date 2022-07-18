Микробиолог назвал причину новой волны коронавируса в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в разговоре с URA.RU назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин как причину новой вспышки заболеваемости в мире.

По словам эксперта, вакцины были созданы при "уханьском" штамме, что снижает их эффективность при столкновении с "Омикроном". Так, отмечает микробиолог, в Японии прививку получили более 80% жителей, однако врачи также наблюдают всплеск заболеваемости.

"Все потому, что вакцины были сделаны против "уханьского" штамма, а штамм поменялся, особенно поверхностный S-белок вируса, поэтому вакцина не работает так эффективно", – сообщил Зверев.

Ученым еще предстоит исследовать эффективность вакцин к новым штаммам коронавируса, прокомментировал эксперт. По его мнению, число заболевших увеличивается вместе с количеством вакцинированных. Микробиолог добавил, что при коллективном иммунитете в 14% в России можно предполагать неэффективность вакцины.

Он также отметил, что новая волна пройдет по аналогии со вспышкой весны 2022 года. Зверев выразил надежду, что в случае заражения болезнь у россиян пройдет без осложнений.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 4 548 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных оказалось в Москве. Там зарегистрировали 926 новых случаев коронавируса.

Лечение под наблюдением специалистов за прошедшие 24 часа потребовалось 575 жителям РФ. В сравнении с сутками ранее показатель снизился на 18,4%.