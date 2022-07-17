Эксперт рассказал о влиянии на сон перенесенного коронавируса

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Перенесенный COVID-19 оказывает влияние на развитие бессонницы, заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

"Распространенность инсомнии, то есть бессонницы, увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Достигает 30% от общей популяции", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Врач добавил, что на хроническую бессонницу жалуются до 30% после выздоровления. В настоящее время эксперты прорабатывают решения данной проблемы.

Ранее врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин сообщил, что через пару месяцев после перенесенного коронавируса в головном мозге могут развиться три вида нарушений.

Речь идет о снижении памяти и умственной работоспособности, пояснил врач. Чаще всего этот недуг может проявляться у пожилых людей. Кроме того, после COVID-19 могут быть тревожные расстройства и бессонница.

