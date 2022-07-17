Эксперт рассказал, кому следует носить маски

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Принимающим препараты для искусственного угнетения иммунитета, а также людям в возрасте от 80 лет рекомендовано носить маски для защиты от коронавируса, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за 80, за 90", – рассказал он ТАСС.

По словам эксперта, для людей принимающим лечение иммунодепрессантами или проходящим курс химиотерапии коронавирус может иметь тяжелые последствия, в связи с чем им также следует не пренебрегать ношением масок.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.

