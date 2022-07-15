Роспотребнадзор не видит необходимости в коронавирусных ограничениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день остается стабильной, сообщили в Роспотребнадзоре.
"С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", – говорится в сообщении.
В случае необходимости ковид-ограничения могут вернуть в отдельных субъектах РФ.
В ведомстве также уточнили, что появление новых линий "Омикрона" практически не повлияло на систему здравоохранения.
"Наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "Омикрон" (BA.4/BA.5), которые проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание, вызванное этими подвариантами, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта", и приводит к меньшему числу тяжелых случаев. В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", – заключили в Роспотребнадзоре.
За прошедшие сутки в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса. 860 заболевших пришлись на Москву.
Срочная медицинская помощь и лечение под наблюдением специалистов потребовались 1 266 жителям РФ. Рост числа госпитализаций зафиксировали в 36 регионах страны. Госпитализированных пациентов оказалось больше на 1,3%, чем сутками ранее.
В свою очередь, иммунолог Николай Крючков предположил высокую вероятность всплеска коронавируса осенью. По его словам, волна может составить около 30% от "омикроновской". Эксперт уточнил, что ситуация с коронавирусом в России уже обострилась.
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