Иммунолог спрогнозировал мощную волну коронавируса осенью

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России заметная волна коронавируса может произойти осенью, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире радио "Говорит Москва".

"Она будет составлять примерно 30% от омикроновской волны, предыдущей по заболеваемости-смертности. А дальше самый опасный период с конца сентября, октябрь – ноябрь, там крайне высока вероятность возникновения уже мощной волны. Мы во многом ориентируемся на природу нашу", – рассказал Крючков.



По словам иммунолога, уже сейчас ситуация с распространением коронавируса обострилась.

"Сейчас идет обострение этой ситуации, обострение серьезное. Но, конечно, оно в эти ближайшие месяцы будет по масштабам не таким, как "Омикрон"-волна. Будет значительно ниже, мы по европейским странам смотрим, что это будет где-то 30–50% по заболеваемости, госпитализациям", – отметил Крючков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19. Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

