Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

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Заболеваемость COVID-19 может вырасти в России, при этом подъем будет незначительным, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Рост может быть, но только он не будет таким уж значительным", – приводит РИА Новости его слова.

Эксперт отметил, что пик заболеваемости штаммом "Омикрон" пришелся на май и июнь, однако подъем был небольшим.

По словам Альтштейна, "потрясений" 2020 года ожидать не следует.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. В Красноярском крае и Свердловской области этот показатель меньше единицы.

