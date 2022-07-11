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Москва 24

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Общество

12:59

Мурашко заявил, что рекомендация вакцинироваться от COVID-19 раз в полгода сохраняется

обществомедицина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинацию от коронавируса по-прежнему необходимо делать раз в полгода, особенно это касается пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В соответствии с методическими рекомендациями важно проходить вакцинацию от ковида один раз в полгода. Это критически важно для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями", – приводит ТАСС его слова.

Министр назвал ситуацию с COVID-19 в России стабильной, отметив подъем заболеваемости в некоторых государствах.

По словам Мурашко, в РФ в полном объеме возобновлены все профилактические медицинские мероприятия, в частности речь идет о диспансеризации.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается осенью.

По его словам, уровень коллективного иммунитета в настоящее время недостаточен, так как люди забывают о вакцинации и ревакцинации.

Он отметил, что вакцинация уменьшает риск протекания болезни в тяжелой форме, а также снижает риск госпитализации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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