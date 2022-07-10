Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до максимума с февраля – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных Оперштаба по ситуации с COVID-19 сообщает ТАСС.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем один инфицированный успевает заразить до своей изоляции.

Отмечается, что ниже единицы данный показатель оказался в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. Речь идет про Красноярский край и Свердловскую область. Там коэффициент распространения вируса равен 0,81 и 0,99 соответственно.

В Санкт-Петербурге данный индикатор составил 1,06, в Пермском крае – 1,09, в Московской области – 1,14, в Самарской – 1,15. В Москве, по данным агентства, показатель вырос до 1,62, в Нижегородской области – до 1,69.

За последние сутки в России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлены 3 539 новых случая инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 600 человек, Подмосковье – 297 и Санкт-Петербург – 268. После прохождения лечения в РФ выздоровели 3 086 человек. Скончались 45 пациентов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время коронавирус практически неотличим от других ОРВИ по течению и симптомам. Однако опасность заключается в том, пояснила она, что COVID-19 может вызвать обострение других заболеваний.

