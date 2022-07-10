В России за сутки госпитализировали 1 125 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

В России за последние сутки госпитализировали 1 125 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 11,1% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 539 новых случая инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 600 человек, Подмосковье – 297 и Санкт-Петербург – 268. После прохождения лечения в России выздоровели 3 086 человек. Скончались 45 пациентов.

Отмечается, что рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение – в 43. В 10 субъектах РФ ситуация не изменилась.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 458 813 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 886 064 человека.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у некоторых пациентов коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Она уточнила, что в таких случаях у человека сохраняются симптомы инфекции, однако он уже не заразен для окружающих.

Симптомы чаще всего проявляются в виде когнитивных нарушений, пояснила она. Также появляется рассеянность, забывчивость, заторможенность и сонливость. В некоторых случаях у пациентов сохраняются кашель, одышка и повышенная утомляемость.

