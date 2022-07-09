COVID-19 может оставаться в организме несколько месяцев – эксперт

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У некоторых пациентов коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Это происходит в силу особенностей иммунной системы, в результате чего коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, хотя острый периода заболевания давно закончился", – приводит ее слова РИА Новости.

Пшеничная уточнила, что в таких случаях у человека сохраняются симптомы инфекции, однако он уже не заразен для окружающих. Симптомы чаще всего проявляются в виде когнитивных нарушений, пояснила она. Также появляется рассеянность, забывчивость, заторможенность и сонливость. В некоторых случаях у пациентов сохраняются кашель, одышка и повышенная утомляемость.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов рассказал, что новые штаммы COVID-19 в Россию в основном привозят люди, которые возвращаются из заграничных отпусков. Он отметил, что в настоящее время большинство россиян отдыхают в Турции, поэтому не исключено, что через 2–3 недели они привезут в страну последние версии субвариантов коронавируса.

До этого глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов не исключил некоторый подъем заболеваемости коронавирусом в России среди тех, у кого нет иммунитета, и кто не вакцинирован.

