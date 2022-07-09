Эксперт допустил появление в РФ новых субвариантов коронавируса через 2–3 недели

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Новые штаммы коронавируса в Россию в основном привозят люди, которые возвращаются из заграничных отпусков, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в настоящее время большинство россиян отдыхают в Турции, поэтому не исключено, что через 2–3 недели они привезут в страну последние версии субвариантов коронавируса.

"В Россию волны заболеваемости и сами новые субварианты приходят позже. Во-первых, из-за того, что у нас очень сильно упал уровень международных перевозок. Во-вторых, даже с учетом этого новые штаммы в Россию преимущественно привозят курортники", – сказал специалист.

Нетесов также прокомментировал последние данные Всемирной организации здравоохранения о росте на 30% числа случаев заражения COVID-19 в мире. По его мнению, это происходит из-за того, что все мировые вакцины построены на основе "уханьского" варианта коронавируса, поэтому против него они эффективны на 90%, а против "Омикрона" – на 20–25%.

"Нужно определить, кто болеет – непривитые или привитые, но кто еще не болел "Омикроном". Отталкиваясь от этой информации, специалисты и определят меры по борьбе с нынешней волной", – добавил он.

Эксперт также заявил, что уже сейчас в России наметился рост заболеваемости коронавирусом, поэтому в ближайшее время возможны эпизодические вспышки и новые волны.

В начале июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

