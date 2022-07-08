Смертность от COVID-19 снизилась на 66,7% в годовом выражении в России в мае

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Смертность от коронавируса в РФ в мае 2022 года снизилась на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Разница между маем и апрелем 2022 годов составила 45,2%.

Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 4 357 человек против 13 077 в мае 2021 года и 7 945 в апреле текущего года.

Согласно информации Росстата, в мае 2022 года коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 342 человек. Это на 65,3% меньше, чем в минувшем году. В 1 443 случаях COVID-19 выступал в качестве сопутствующего заболевания.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 18,6 до 16,6%. Полный курс вакцинации был произведен 88,6 миллиона раз.