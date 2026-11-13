Власти Абу-Даби подтвердили проведение этапа "Формулы-1" с 3 по 6 декабря

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Власти Абу-Даби подтвердили, что финальный этап сезона "Формулы-1" пройдет в эмирате с 3 по 6 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Abu Dhabi Media Office.

Гонка состоится на автодроме "Яс-Марина". На 18-й Гран-при Etihad Airways ожидаются болельщики из 106 стран.

Изначально организаторы склонялись к проведению гонки на итальянской Имоле на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее "Мерседес" стал победителем в Кубке конструкторов "Формулы-1". После Гран-при Бразилии титул стал недосягаемым для соперников. У команды 652 очка против 512 у "Феррари", а на трех оставшихся этапах можно набрать максимум 129 баллов, поэтому отрыв уже не отыграть.