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13 ноября, 14:31

Транспорт

Антитравматическое покрытие появилось на станции Железнодорожная МЦД-4

Фото: MAX/"Московская железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

На станции Железнодорожная МЦД-4 уложили специальное резиновое покрытие, которое должно предотвратить травматизм. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Покрытие появилось в конце одной из платформ на путях станции. Именно там нередко травмируются граждане, которые пытаются пройти через пути, забраться на платформу или слезть с нее.

Разработали и произвели изделие в цехе по переработке резинотехнических изделий на станции Смоленск-Сортировочный. Это прямоугольная панель из резины с пятью рядами четырехгранных пирамид высотой 12 сантиметров. За счет уникальной формы человек не сможет поставить стопу в ее основание. Панели также подогреваются, чтобы их можно было использовать зимой.

До этого такое покрытие уже появилось на подмосковных станциях Отрадное, Сергиев Посад и Домодедово. Там чаще всего травмировались пассажиры. Опыт использования показал, что теперь граждане выходят на пути реже.

С начала года в пределах станции Железнодорожная были зафиксированы два случая травматизма. Там нарушители переходили пути в непредназначенном для этого месте.

Ранее на цифровых экранах столичных вокзалов начали транслировать правила безопасности на железной дороге. Инициатива вошла в комплекс мер по профилактике травмирования граждан на МЖД.

В частности, пассажирам напоминают, что переходить пути в неположенных местах запрещено. Также на платформе лучше снять наушники и не отвлекаться на мобильный телефон.

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