В Роспотребнадзоре не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Роспотребнадзоре не собираются вводить ограничения из-за подъема заболеваемости коронавирусом, который фиксируется на сегодняшний день. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, и вводить какие-то ограничения необходимости нет", – сказал глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Специалист напомнил, что вакцинация остается лучшим способом профилактики распространения COVID-19.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

