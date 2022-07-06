Вирусолог предупредил о новой вспышке COVID-19 в России до конца лета

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Вирусолог Анатолий Альтштейн предрек новую вспышку коронавируса в России, сообщает "Радио 1".

По мнению специалиста, подъем заболеваемости может возникнуть во второй половине августа. Ухудшение эпидемиологической обстановки связано с появлением новых вариаций "Омикрона", считает врач.

"Я не знаю с каким вариантом "Омикрона" связана новая волна, но, по-видимому, он очень заразный. При этом летальность не увеличивается", – рассказал эксперт.

Кроме того, Альтштейн обратил внимание на то, что в настоящий момент на двух американских континентах и в Западной Европе идет отчетливое повышение заболеваемости COVID-19.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.