Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 не завершилась

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что рано говорить о завершении пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Говорить о том, что коронавирусная инфекция завершилась, нельзя", – сказал он.

Онищенко пояснил, что, согласно мировой статистике, в мире за последние дни количество зарегистрированных случаев коронавируса увеличивается.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Утверждать, что пандемия в стране полностью отступила, преждевременно, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам каждые шесть месяцев ревакцинироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.

