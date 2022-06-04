Эксперт рассказал, когда привитым и переболевшим COVID-19 можно ревакцинироваться

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Человек, который переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку несколько раз, при наличии антител может ревакцинироваться через год. Об этом сообщил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Также по мнению специалиста, если человек не болел, а только вакцинировался, то ревакцинироваться можно через полгода. В свою очередь, если человек только болел и не вакцинировался – тоже через полгода.

В свою очередь, врач призвал проходить ревакцинацию в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для лучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. Ученый добавил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов добавил, что ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты. По словам Хафизова, об этом свидетельствуют несколько недавно опубликованных исследований, в которых также говорится, что эти две линии могут частично уходить от иммунной защиты, обеспечиваемой перенесенным COVID-19 или вакцинацией.

