Почти 6 тыс подростков привились двумя компонентами вакцины "Спутник М" в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Почти шесть тысяч подростков в возрасте 12–17 лет привились двумя компонентами вакцины против коронавируса "Спутник М" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

Уточняется, что первым компонентом вакцины прививку сделали 6,2 тысячи человек.

"Клинические исследования препарата "Спутник М" показывают его эффективность и безопасность. Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе", – рассказали в пресс-службе.

В Депздраве напомнили, что для тех, кто прикреплен к поликлинике, доступна онлайн-запись. Также можно записаться по телефону или в информационных киосках поликлиник. Подростки без прикрепления, но с полисом ОМС могут записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.

При себе нужно иметь свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии), полис ОМC, выданный в Москве, а также СНИЛС.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков от 12 до 17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Редко могут проявиться несерьезные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте укола. Но все они длятся недолго – до одного дня.

Среди противопоказаний к прививке – обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных болезней в последние 30 суток.

