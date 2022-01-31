В Москве стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19 началась в столичных медицинских учреждениях. Об этом сообщили в Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Где сделать прививку?

Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник:

детская городская поликлиника № 32, улица Фадеева, дом 8;

детская городская поликлиника № 10, филиал № 3, улица Новаторов, дом 7;

детская городская поликлиника № 132, Новоорловская улица, дом 2, корпус 1;

детская городская поликлиника № 94, Вишневая улица, дом 20, корпус 2;

детская городская поликлиника № 105, Зеленоград, корпус 805, строение 1;

Троицкая городская больница (детская поликлиника), Троицк, Октябрьский проспект, дом 5;

детская городская поликлиника № 39, проезд Березовой Рощи, дом 2;

детская городская поликлиника № 122, улица Первомайская, дом 113;

детская городская поликлиника № 7, улица Молдагуловой, дом 5А;

детская городская поликлиника № 143, филиал № 4, Хвалынский бульвар, дом 10;

детская городская поликлиника № 150, Братиславская улица, дом 1;

детская городская поликлиника № 99, филиал № 4, улица Академика Комарова, дом 1Г;

детская городская поликлиника № 145, улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 3.

Как записаться на вакцинацию?

Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону любой выбранной поликлиники.

У тех, кто прикреплен к поликлинике, есть возможность осуществить запись на порталах mos.ru, emias.info, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За день до приема поступит СМС-сообщение с напоминанием (число, время и адрес медорганизации).

Какие документы нужны?

При себе необходимо иметь свидетельство о рождении (или паспорт при его наличии) и полис ОМC, выданный в Москве, если ребенок не прикреплен к медорганизации города. Также будет нужен СНИЛС, чтобы получить сертификат о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.

Как будет проходить процедура?

Перед вакцинацией подростка осмотрит врач-педиатр. После нее он должен будет находиться под наблюдением врачей в течение 30 минут. Редко могут проявиться несерьезные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте укола. Но все они длятся недолго, до одного дня.

Противопоказания к вакцинации

В Оперштабе напомнили, что среди противопоказаний к прививке – обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных болезней в последние 30 суток.

Детская вакцина – это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V", одна пятая ее часть. "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые нужно вводить с интервалом в 21 день.

Ранее стало известно, что в Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19. С 1 февраля детей начнет принимать больница имени Сперанского.

Также в Москве временно закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на фоне распространения коронавируса. Сообщалось, что за две недели, предшествующие 26 января, число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.

Позже в столичном Депздраве объяснили, что данное решение не распространяется на ситуации, когда ребенку требуется экстренная помощь или его болезнь не позволяет отложить лечение.

