В Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве число больничных коек для лечения детей с COVID-19 увеличили до 1,3 тысячи. Со вторника юных пациентов начнет принимать корпус больницы № 9 имени Сперанского, сообщила заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.
"Сейчас в связи с распространением штамма "Омикрон" существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов", – сказала она.
В одном из корпусов ДГКБ № 9 разграничены "чистые" и "красные" зоны, оборудованы специальные шлюзы для препятствования распространению инфекции. Подготовлено все необходимое оборудование, в частности прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, операционный стол, а также аппараты для проведения высокопоточной оксигенации, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и рентгена. В палатах установлена дополнительная мебель, позволяющая родителям находиться вместе с детьми во время их лечения.
При этом остальные корпуса больницы продолжат принимать пациентов для оказания экстренной хирургической помощи и по профилю "иммунология-аллергология". Также в медучреждении предусмотрены порядка 200 коек для детей с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями.
Помимо этого, в ближайшее время детей начнут принимать в Российской детской клинической больнице и НМИЦ здоровья детей.
Ранее в Москве временно закрыли плановую госпитализацию в детские больницы на фоне распространения коронавируса. Сообщалось, что за две недели, предшествующие 26 января, число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.
Позже в столичном Депздраве объяснили, что данное решение не распространяется на ситуации, когда ребенку требуется экстренная помощь или его болезнь не позволяет отложить лечение.
В Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19
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