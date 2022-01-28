Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составил 64,4%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по-прежнему составляет 64,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что за неделю показатель не изменился. Связано это с тем, что первично привитые россияне, не прошедшие ревакцинацию, и те, кто переболел инфекцией более полугода назад, утратили иммунитет.

Голикова добавила, что наибольшее снижение показателя коллективного иммунитета зафиксировано в Ненецком административном округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях.

Вице-премьер России напомнила, что для защиты от коронавируса всем гражданам, привившимся или переболевшим более полугода назад, необходимо пройти вакцинацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно принять меры, которые могли бы остановить распространение штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что данный штамм развивает более легкую форму болезни, в связи с чем важно отслеживать динамику госпитализаций и заполняемости коек в регионах России.

