Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:30

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составил 64,4%

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России по-прежнему составляет 64,4%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что за неделю показатель не изменился. Связано это с тем, что первично привитые россияне, не прошедшие ревакцинацию, и те, кто переболел инфекцией более полугода назад, утратили иммунитет.

Голикова добавила, что наибольшее снижение показателя коллективного иммунитета зафиксировано в Ненецком административном округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях.

Вице-премьер России напомнила, что для защиты от коронавируса всем гражданам, привившимся или переболевшим более полугода назад, необходимо пройти вакцинацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно принять меры, которые могли бы остановить распространение штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что данный штамм развивает более легкую форму болезни, в связи с чем важно отслеживать динамику госпитализаций и заполняемости коек в регионах России.

Песков заявил, что вводить избыточные ограничения из-за "Омикрона" не имеет смысла

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать