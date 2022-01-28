Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные рестораторы выступили против ужесточения антиковидных мер в городе.
Так, по мнению ресторатора, владельца ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрея Зайцева, действующих мер достаточно, а более жесткие меры ничего не дадут.
"Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны", – отметил эксперт.
Ресторатор Вячеслав Мартыненко, в свою очередь, считает, что жесткие меры могут негативно сказаться на бизнесе, в первую очередь – на малом и среднем. По его словам, важно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.
"Рестораторы (выступают. – Прим. ред.) против жестких мер, учитывая, что "Омикрон" переносится нетяжело", – заключил Мартыненко.
По мнению политолога Олега Матвейчева, в столице нет необходимости вводить более жесткие ограничения, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой: в городе создан необходимый запас койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы коронавируса доходят с опозданием.
"Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать наиболее эффективные шаги", – считает Матвейчев.
В свою очередь, директор по взаимодействию с органами государственной власти сети Азбука вкуса Андрей Чурсин добавил, что на предприятиях торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители.
На сегодняшний день в Москве в связи с распространением COVID-19 действует самоизоляция для граждан старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. 18 января Сергей Собянин продлил в столице сроки действия домашнего и удаленного режимов до 1 апреля 2022 года.
Работодателей попросили перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала российским работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников.
Среди антикоронавирусных мер в столице действуют масочным режим в общественном транспорте, ТЦ и магазинах, запрет на проведение публичных мероприятий и работу кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них.
В Москве также действует запрет на посещение различных массовых мероприятий, а при количестве посетителей более 500 человек необходимо обязательное использование QR-кодов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: