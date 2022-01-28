Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные рестораторы выступили против ужесточения антиковидных мер в городе.

Так, по мнению ресторатора, владельца ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрея Зайцева, действующих мер достаточно, а более жесткие меры ничего не дадут.

"Ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны", – отметил эксперт.

Ресторатор Вячеслав Мартыненко, в свою очередь, считает, что жесткие меры могут негативно сказаться на бизнесе, в первую очередь – на малом и среднем. По его словам, важно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

"Рестораторы (выступают. – Прим. ред.) против жестких мер, учитывая, что "Омикрон" переносится нетяжело", – заключил Мартыненко.

По мнению политолога Олега Матвейчева, в столице нет необходимости вводить более жесткие ограничения, поскольку система здравоохранения справляется с нагрузкой: в городе создан необходимый запас койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы коронавируса доходят с опозданием.

"Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать наиболее эффективные шаги", – считает Матвейчев.

В свою очередь, директор по взаимодействию с органами государственной власти сети Азбука вкуса Андрей Чурсин добавил, что на предприятиях торговой сети ограничения соблюдают все сотрудники и посетители.

На сегодняшний день в Москве в связи с распространением COVID-19 действует самоизоляция для граждан старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. 18 января Сергей Собянин продлил в столице сроки действия домашнего и удаленного режимов до 1 апреля 2022 года.

Работодателей попросили перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала российским работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников.

Среди антикоронавирусных мер в столице действуют масочным режим в общественном транспорте, ТЦ и магазинах, запрет на проведение публичных мероприятий и работу кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них.

В Москве также действует запрет на посещение различных массовых мероприятий, а при количестве посетителей более 500 человек необходимо обязательное использование QR-кодов.