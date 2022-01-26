Голикова предложила утвердить графики работы школ для борьбы с коронавирусом

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Регионам поручено утвердить график работы школ и детских садов для снижения распространения коронавируса. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что министерство труда и социальной защиты направило всем регионам рекомендации по принятию срочных антиковидных мер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неизвестно о планах перевода школьников и студентов на дистанционное обучение. При этом он подчеркнул, что этот вопрос относится к Оперативному штабу по борьбе с распространением COVID-19.
В свою очередь, в Минпросвещения РФ рассказали об условиях введения удаленки в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это возможно при всплеске заболеваемости коронавирусом.
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