В Минпросвещения РФ рассказали об условиях введения удаленки в школах

13:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Удаленка в школах возможна при всплеске заболеваемости коронавирусом, в том числе "Омикроном", заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
"Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры (дистанционное обучение. – Прим. ред.) предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим", – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются штаммом "Омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами коронавируса.
По словам медиков, самыми распространенными симптомами заболевания новым штаммом у детей являются насморк, кашель, боли в горле и усталость.
До этого иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при заражении "Омикроном" маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.
Подростков начали прививать от коронавируса
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