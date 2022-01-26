В Кремле заявили об отсутствии планов по переводу учащихся на дистант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Кремле неизвестно о планах перевода школьников и студентов на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что этот вопрос относится к Оперативному штабу по борьбе с распространением COVID-19.

"Это вообще не рассматривается в Кремле. Это может рассматриваться только в Оперативном штабе в правительстве. Но, насколько мне известно, таких планов нет", – сказал Песков.

Ранее в департаменте образования и науки сообщили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой. В ведомстве отметили, что в столице вводили дистанционку, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ минимален среди людей старше 65 лет. Она уточнила, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе были замечены среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет.

