Рост заболеваемости COVID-19 в РФ минимален среди людей старше 65 лет – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Рост заболеваемости коронавирусом в РФ минимален среди людей старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах. При этом минимальный подъем заболеваемости (зафиксирован. – Прим. ред.) среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом", – сказала Попова.
Она уточнила, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом на прошедшей неделе были замечены среди подростков 15–17 лет и взрослых 30–49 лет.
В ходе заседания Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели. Он пояснил, что такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах.
При этом мэр отметил, что с ростом заболеваемости увеличится нагрузка на здравоохранение. Собянин отметил, что за две недели заболеваемость в столице увеличилась в пять раз по сравнению с показателями конца декабря прошлого года и достигла отметки 100 тысяч инфицированных.
В Москве за сутки госпитализировали 992 человека с COVID-19
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