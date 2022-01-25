Рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели – Собянин

15:07
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве может продлиться еще две недели, заявил Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он пояснил, что такой прогноз позволяют делать наблюдения за развитием ситуации с "Омикроном" в других странах. При этом мэр отметил, что с ростом заболеваемости увеличивается и нагрузка на здравоохранение.
"Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось. В связи с тем, что "Омикрон" продолжает вытеснять "Дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет", – сказал Собянин.
Также он заявил, что за последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз в сравнении с показателями конца декабря 2021 года. По словам мэра, ситуация продолжает развиваться по европейскому сценарию.
За последние сутки в столице госпитализировали 1 126 человек с коронавирусом. Это 5,9% от числа выявленных случаев. За 24 часа в городе выздоровели 3 999 пациентов с COVID-19.
В Москве сформировались очереди у пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
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