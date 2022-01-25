Собянин сообщил о пятикратном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось в пять раз. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Ситуация в Москве продолжает развиваться, скажем так, по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом", – сказал мэр.

По его словам, за две недели заболеваемость увеличилась в пять раз по сравнению с показателями конца декабря прошлого года и достигла отметки 100 тысяч инфицированных. На этом фоне нагрузка на столичные поликлиники выросла в четыре раза.

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 126 человек с коронавирусной инфекцией. Это 5,9% от числа выявленных случаев. Выздоровели между тем 3 999 москвичей, а скончались 75 пациентов.

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 1 931 016 жителей столицы.

