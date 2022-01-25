Москвичам с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу

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Москвичи с симптомами ОРВИ теперь могут записаться к дежурному врачу онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь на прием можно прийти как без записи, так и записавшись на определенное время. Это стало доступно благодаря увеличению числа дежурных врачей в поликлиниках. За счет этого медики смогут принять до 25 тысяч пациентов в день.

"Чтобы сделать посещение поликлиник комфортным для горожан, мы открыли возможность для пациентов с ОРВИ запланировать свой визит к дежурному врачу. Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования сразу на месте", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти решили усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза в связи со стремительным распространением штамма "Омикрон" и увеличением количества заболевших.

Записаться можно на mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Также для посетителей с симптомами ОРВИ разработали специальные маршруты, чтобы отделить их от других пациентов. Дежурные врачи принимают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее в Москве появилась возможность записаться на экспресс-тестирование на коронавирус в онлайн-формате. После заполнения заявки формируется QR-код, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.

По словам Раковой, предварительная онлайн-запись позволяет сэкономить время как самих горожан, так и сотрудников пунктов экспресс-тестирования. После заполнения заявки сдать тест можно еще в течение двух следующих дней. Для прохождения тестирования, помимо специального QR-кода, взрослым на месте потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а детям – свидетельство о рождении, номер полиса ОМС или СНИЛС.

Весь процесс занимает в среднем 15 минут. Если результат оказывается положительным, то у человека для подтверждения сразу же бесплатно берут мазок для ПЦР-тестирования. Результат последнего в течение 1–2 дней придет по СМС и отобразится в электронной медкарте.

