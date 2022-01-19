Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Записаться на экспресс-тестирование на коронавирус в Москве можно заранее в онлайн-формате. Об этом напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.
"В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". <...> Это занимает буквально две минуты. После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования", – отметила она.
По словам Раковой, предварительная онлайн-запись позволяет сэкономить время как самих горожан, так и сотрудников пунктов экспресс-тестирования. После заполнения заявки сдать тест можно еще в течение двух следующих дней. Для прохождения тестирования, помимо специального QR-кода, взрослым на месте потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а детям – свидетельство о рождении, номер полиса ОМС или СНИЛС.
Весь процесс занимает в среднем 15 минут. Если результат оказывается положительным, то у человека для подтверждения сразу же бесплатно берут мазок для ПЦР-тестирования. Результат последнего в течение 1–2 дней придет по СМС и отобразится в электронной медкарте.
Ранее прием у дежурных врачей столичных поликлиник для пациентов с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов стал доступен без записи. Горожан будут принимать в день обращения: их осмотрят, проконсультируют, возьмут мазки для экспресс- и ПЦР-тестирования на COVID-19, при необходимости проведут дополнительные обследования.
В Оперштабе напомнили об онлайн-записи на экспресс-тест в Москве
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