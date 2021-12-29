В Госдуме предложили компенсировать выполнение платных тестов на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуме выступили за введение компенсации за выполнение платных тестов на COVID-19 в частных клиниках. Об этом сообщил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный.

"Вопрос не в том, чтобы заставить частника делать их бесплатно. Вопрос в том, чтобы бюджет компенсировал по соответствующей цене выполнение этого теста", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее с предложением сделать тесты на выявление COVID-19 максимально доступными или вообще бесплатными выступил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России за последние полтора года в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус. По ее словам, данный показатель продолжит увеличиваться, поскольку в стране, помимо ПЦР-тестирований, запускается производство экспресс-тестов.

До этого Попова рассказала о создании в России новой тест-системы для выявления штамма коронавируса "Омикрон".