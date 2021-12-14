В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России, помимо вакцин, зарегистрировано 14 различных препаратов для лечения коронавируса, рассказала замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова РИА Новости.

Она уточнила, что также в России было создано и зарегистрировано семь вакцин от коронавирусной инфекции.

Кроме того, по словам Семеновой, в РФ зарегистрировано 94 тест-системы для выявления COVID-19, что составляет 40% от всех имеющихся в стране систем.

Ранее российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров отметил, что лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства.

В России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса. За весь период умерли 291 749 человек, выздоровели 8 804 000.

