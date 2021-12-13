Препарат от алкоголизма может помочь в лечении COVID-19 – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Американские ученые заявили, что препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам может помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета "Известия".
Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов прокомментировал такое открытие. По его словам, возможная эффективность этого препарата против COVID-19 предполагалась с самого начала пандемии.
Специалисты из США использовали в анализе данные 944 127 человек, из которых 2 233 пациента принимали дисульфирам. Результаты их исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть коронавирусом был на 34% ниже. Кроме того, ни один из них не умер от COVID-19.
"Возможная польза от применения дисульфирама в задачах борьбы с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии. Предполагалось, что препарат связывается с одним из белков коронавируса и нарушает его работу. Кроме того, предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона – важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего", – сказал Отставнов.
Он заметил, что данные моделирования не всегда могут совпасть с реальностью. В то же время, по словам эксперта, исследование ученых позволяет предположить, что польза от применения лекарства существует не только в результатах расчетов специалистов. Чтобы сделать окончательные выводы, он призвал дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что вакцинированные люди способны заразиться коронавирусом, однако выделяют меньше его частиц в атмосферу. Специалист назвал вакцинированных людей конечным звеном для вируса.
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