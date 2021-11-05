В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом от привитого заболевшего

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом от вакцинированного заболевшего. Об этом рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Как объяснила эксперт, привитые зараженные способны выделять вирус и даже передавать его. При этом у таких пациентов значительно ниже количество возбудителя , а также меньше время его выделения.
"Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", – подчеркнула Руженцова в беседе с РИА Новости.
Ранее специалист рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.
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