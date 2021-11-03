Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн – ВОЗ

Фото: EPA/TASS/VALDRIN XHEMAJ
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, во всем мире зафиксировано 5 004 855 случаев летальных исходов. При этом количество случаев заражения составляет 246 951 274.
Наибольшее число случаев коронавируса выявлено в США – 45 678 478. На втором месте антирейтинга находится Индия – 34 296 237, а на третьем – Бразилия (21 810 855).
Больше всего смертей из-за коронавируса отмечено в США (740 366), Бразилии (607 824) и Индии (458 880).
За последние сутки в России подтвердили 39 008 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев COVID-19.
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