Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн – ВОЗ

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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, во всем мире зафиксировано 5 004 855 случаев летальных исходов. При этом количество случаев заражения составляет 246 951 274.

Наибольшее число случаев коронавируса выявлено в США – 45 678 478. На втором месте антирейтинга находится Индия – 34 296 237, а на третьем – Бразилия (21 810 855).

Больше всего смертей из-за коронавируса отмечено в США (740 366), Бразилии (607 824) и Индии (458 880).

За последние сутки в России подтвердили 39 008 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 593 200 случаев COVID-19.