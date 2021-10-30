Путин призвал разработать механизмы быстрого обновления вакцин из-за мутаций коронавируса

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Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, призвал разработать механизмы системного и быстрого обновления вакцин из-за мутаций коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

"По мнению экспертов, коронавирус будет еще долго представлять опасность. Я думаю, что представители ВОЗ еще об этом скажут. С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", – сказал президент.

Согласно предварительным оценкам ученых Барселонского института глобального здравоохранения, коронавирус может стать сезонным заболеванием из-за более быстрого распространения в сухом и холодном воздухе.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса, в мире впервые за два месяца фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Также растет и число смертельных случаев.