Ученые допустили, что COVID-19 может быть сезонным заболеванием

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Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что коронавирус распространяется с большей скоростью в условиях сухого и холодного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба научной организации.
Как отмечается в исследовании, первые случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в Китае на территории в пределах между 30 и 50 градусами северной широты, где влажность воздуха низкая, а его температура на тот момент составляла +5...+11 градусов. Учитывая это, специалисты решили проверить, как погодные и климатические условия влияют на распространение SARS-CoV-2.
Для этого они изучили данные о 162 странах, собранные в начале пандемии, и пришли к выводу, что более высокая скорость передачи коронавируса обусловлена более низкой влажностью и средней температурой воздуха +12...+18 градусов.
По словам ученых, эта закономерность наблюдалась на протяжении первых двух волн – во время третьей волны, летом, она была нарушена, что, вероятно, связано с возобновлением туризма, массовых собраний и прочими подобными факторами.
Ранее ученые из Великобритании выявили новый вариант коронавируса AY.4.2, отследив генетическую цепочку "индийского" штамма коронавируса. По их данным, на новый штамм приходится почти 10% заражений в Великобритании.
В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора между тем сообщили, что в России были зафиксированы единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Там не исключили, что он может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в стране.
В России обнаружили новый вариант коронавируса
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