Вирусолог назвал появление новых штаммов коронавируса неизбежным

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Не стоит поддаваться панике из-за возникновения новых штаммов коронавируса, поскольку этот процесс неизбежен. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
"Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов", – пояснил эксперт, добавив, что это также происходит из-за увеличения объема и возможностей обследования различных источников коронавируса.
Бутенко подчеркнул, что повлиять на эволюцию вируса невозможно. Однако не все мутации будут более агрессивными и опасными, чем оригинальный штамм.
Вирусолог отметил, что пандемия не является апокалипсисом и может быть остановлена благодаря вакцинации. Бутенко обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация особенно улучшается там, где жители активно вакцинируются.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в РФ зафиксировали единичные случаи разновидности штамма коронавируса "Дельта" AY.4.2.
Позже ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев заявил, что не считает новый штамм коронавируса AY.4.2 более опасным, приведя в пример ситуацию в Великобритании, где впервые обнаружили этот вариант вируса.
В России обнаружили новый вариант коронавируса
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