Эксперты оценили заразность нового штамма коронавируса AY.4.2

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Новый штамм коронавируса AY.4.2 является более заразным, чем вариант "Дельта", от которого он произошел, считают эксперты.
"По первым оценочным суждениям ученых, которые впервые столкнулись с этим возбудителем, он еще более заразителен по сравнению с той "Дельтой", которая в настоящий момент циркулирует в РФ. Предполагается, что на 15% более заразителен...", – сказал замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".
Главный внештатный пульмонолог Минздрава, доктор медицинских наук Андрей Малявин между тем отметил, что заболевание при инфицировании AY.4.2 протекает сложнее: большинство пациентов переносят среднетяжелую, тяжелую или крайне тяжелую форму COVID-19. Он также обратил внимание на скорость развития симптомов, которая в случае с новым штаммом быстрее, чем с предыдущими.
Вариант коронавируса AY.4.2 ранее выявили ученые из Великобритании, которые отследили генетическую цепочку "индийского" штамма коронавируса. По их данным, на новый штамм приходится почти 10% заражений в Великобритании.
Позже в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что в России были зафиксированы единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Там не исключили, что он может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в стране.
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