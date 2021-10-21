В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

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В России зафиксировали единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus", – приводит его слова ТАСС.

Хафизов не исключил, что AY.4.2 может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в России. По словам эксперта, избежать этого позволит вакцинация.

"Появление изначальной версии "Дельты" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости", – подчеркнул он.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о распространении потомка "индийского" штамма коронавируса. Отслеживая его генетическую цепочку вирусологи обнаружили вариант AY.4.2, на который приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Позднее случай AY.4.2 зафиксировали в Израиле. Новую мутацию обнаружили у 11-летнего ребенка, вернувшегося из-за границы. Он находится в изоляции и ни с кем не контактировал.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Ученые отметили, если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии.