В США появился новый штамм коронавируса

20:25
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
В США обнаружили новую мутацию "индийского" штамма коронавируса AY.4.2, которая пока не вызывает опасений. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски отметила, что AY.4.2 недавно был выявлен в Великобритании и является подвидом штамма "Дельта". Однако данные о том, насколько опасен новый штамм, пока отсутствуют.
В настоящее время специалисты изучают, способен ли AY.4.2 снижать эффективность вакцин или препаратов, которые используются для лечения COVID-19.
Новый вариант коронавируса AY.4.2 изначально обнаружили в Израиле. Мутацию выявили у 11-летнего ребенка, вернувшегося из-за границы. Сейчас он находится в изоляции и ни с кем не контактировал.
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