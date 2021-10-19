Новый вариант коронавируса AY.4.2 обнаружили в Израиле – СМИ

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Новый вариант коронавируса AY.4.2, который может стать более заразным, чем "Дельта"-штамм, обнаружили в Израиле. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает 12-канал израильского телевидения.

Уточняется, что новая мутация обнаружена у 11-летнего ребенка, вернувшегося из-за границы. Он находится в изоляции и ни с кем не контактировал.

"Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гурион", – говорится в сообщении.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о распространении потомка "индийского" штамма коронавируса. Отслеживая его генетическую цепочку вирусологи обнаружили вариант AY.4.2. На него приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Ученые отметили, если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии.