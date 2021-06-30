Обнаружена вторая мутация штамма коронавируса "Дельта плюс"

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Индийский штамм коронавируса имеет две мутации "Дельта плюс", выяснили ученые из Британии. Об этом сообщает "Газета.ру".
До этого было известно только про один вариант мутации данного штамма, который обозначался как AY.1. Этот вид коронавируса распространен в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии.
Мутацию AY.2 обнаружили в США. Это подтвердили данные международной платформы GISAID, предоставляющей открытый доступ к геномным последовательностям вируса гриппа и коронавируса.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.
Он подчеркнул, что заразность выражается и в том, насколько быстро развивается инфекция. Болибок заметил, что "Дельта плюс" быстрее поражает клетки внутри человека – от момента заражения до проявления ярких симптомов проходит всего несколько дней.
Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от "индийского" штамма
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