В России выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России выявили случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Женщина перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно", – рассказала она в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с штаммом коронавируса "Дельта плюс" является тревожной, вирус набирает скорость распространения. По словам Вуйнович, необходимо пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим, чтобы выработался общий иммунитет, в противном случае не избежать локдауна.
Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила, что заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса. По ее словам, несмотря на то что Роспотребнадзор проводит такие исследования, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на "уханьский", который считается "самым добрым".
В Лос-Анджелесе рекомендовали носить маски в помещениях из-за штамма "Дельта"
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