Эксперт объяснила, почему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса, сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
По ее словам, несмотря на то что Роспотребнадзор проводит такие исследования, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на "уханьский", который считается "самым добрым".
"На самом деле штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока примерно одинаковая. Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете? Значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать. Здесь может быть реакция очень острая на самый добрый "уханьский" штамм, в то же время там бессимптомно может протекать "Дельта плюс", если организм невосприимчив к нему, тут очень индивидуально", – цитирует специалиста РИА Новости.
Попович добавила, что лучше не лечиться, а предупреждать это заболевание, тренируя иммунитет, поскольку убить вирус лекарствами пока невозможно. Она назвала вакцинацию способом такой тренировки. По ее словам, после прививок иммунитет быстро опознает врага и уничтожает его до того, как он успевает размножиться.
Ранее специалисты из Университета Северной Каролины нашли способ нейтрализовать коронавирус. Сделать это им удалось с помощью специальных наноловушек.
SARS-CoV-2 заражает с помощью спайкового белка. Он цепляется на поверхности клетки за ангиотензин-превращающий фермент 2 и проникает в нее. Специалисты изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека с такими же рецепторами ACE2 для обмана вируса. Для коронавируса эти частицы становятся множественными ложными целями.
Иммунолог ответил на вопросы о новой модификации вируса
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