BBC: рэпер Fatman Scoop потерял сознание и умер после концерта

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images

Американский рэп-исполнитель Исаак Фримен III, известный как Fatman Scoop, потерял сознание на сцене во время выступления и вскоре скончался. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя музыканта.

53-летний певец давал концерт в Коннектикуте 30 августа. По словам мэра города, Фримена доставили в местную больницу, однако спасти его не смогли. При этом причину смерти артиста на данный момент не раскрыли.

"Скупа ценили в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии", – рассказал представитель агентства MN2S.

Фримен родился 6 августа 1971 года. Помимо рэпа, он также был хайпменом и радиоведущим. Стал широко известен в 2005 году после гостевого выступления на песнях Lose Control Мисси Эллиот и It's Like That Мэрайи Кэри.

Первую известность получил с выходом сингла Be Faithful, который возглавил чарты в Великобритании и Ирландии в октябре 2003 года и достиг пика в первой десятке чартов в Дании и Австралии.

Кроме того, в 2004 году Fatman Scoop снялся в британском телешоу Chancers, где был наставником шести британских музыкантов, пытающихся добиться успеха в Британии.