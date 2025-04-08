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08 апреля, 13:14

Политика

Песков не стал комментировать ситуацию на границе Белгородской области

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации в Белгородской области в Минобороны РФ, указав, что Кремль не комментирует обстановку на поле боевых действий.

Таким образом он ответил на утверждения украинского президента Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в регионе.

"Это касается уже непосредственно деталей военной операции", – сказал представитель Кремля.

Зеленский заявлял, что подразделения ВСУ якобы продолжают сохранять активность на территории России. Он утверждал, что действия украинских войск не позволяют российским бойцам зайти в Харьковскую и Сумскую области.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила режим Зеленского в отсутствии политической воли к миру в связи с продолжающимися атаками украинской армии на мирное население России. Военные Украины ежедневно при помощи БПЛА атакуют мирное население, в том числе женщин, детей, пожилых людей, а также гражданскую инфраструктуру, указала дипломат.

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру в Белгородской области

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