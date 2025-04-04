Захарова заявила, что у Киева нет политической воли к миру

Фото: МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила режим президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии политической воли к миру в связи с продолжающимися атаками украинской армии на мирное население России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, у киевского режима нет намерения прекратить огонь и достичь политического урегулирования конфликта на Украине. Она напомнила, что 1 апреля в центре Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ) был атакован автобус, в результате чего пострадали 16 человек. Пятерых из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ночь на 4 апреля в Брянской области в поселке Белая Березка мирный житель погиб и еще один пострадал в результате атаки беспилотников. По той же причине за последние три дня по меньшей мере девять человек были ранены в Белгородской области. Также из-за обстрелов и ударов беспилотников семь человек пострадали в Херсонской области, уточнила Захарова.

Она добавила, что армия Украины ежедневно при помощи БПЛА атакует мирное население, в том числе женщин, детей, пожилых людей, а также гражданскую инфраструктуру.

"Целенаправленно атакуя российское приграничье, укронацисты хотят убить как можно больше русских, запугать и посеять панику среди россиян. Но эти потуги тщетны. Наш народ не дрогнет и сделает все, чтобы повторить подвиг своих дедов и прадедов, сумевших 80 лет назад одержать Великую Победу над фашизмом и избавить мир от коричневой чумы", – говорится в заявлении.

Ранее Захарова заявила, что киевские власти намерены продолжать обострять ситуацию, используя различные провокации лишь для того, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина атакой беспилотников на российские объекты демонстрирует отсутствие желания двигаться к урегулированию конфликта. Он также добавил, что Киев нервно реагирует на продолжение диалога Москвы и Вашингтона.