ВСУ атаковали энергообъекты РФ в Запорожской и Белгородской областях

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Украинские военнослужащие за последние сутки дважды наносили удары по российским энергообъектам в Запорожской и Белгородской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, утром 31 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили не менее четырех сбросов боеприпасов с дронов на электроподстанцию в Новогорьевке (ГУП "Таврия-энерго"), в результате чего произошло отключение электричества у жителей двух населенных пунктов в Токмаковском районе Запорожской области.

Кроме того, в этот же день украинские военнослужащие атаковали с помощью беспилотника комплектную трансформаторную подстанцию в Смородине в Белгородской области. Из-за этой атаки была отключена высоковольтная линия, поэтому свыше 1,2 тысячи жителей Грайворонского района остались без электроэнергии.

Ранее Белый дом выпустил заявление по итогам переговоров, которые прошли в Эр-Рияде в конце марта между РФ и Штатами, а также между украинской и американской делегациями. В сообщении сказано о необходимости проработки меры по реализации соглашения президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского о прекращении нанесения ударов по энергообъектам Москвы и Киева.

Кремль уточнил, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Также РФ представила список объектов, по которым нельзя наносить удары в рамках соглашения. В перечне числятся нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции. Также запрет распространяется на вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

При этом в случае нарушения данного соглашения одной из сторон другая оставляет за собой право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отметили в Кремле. Спустя время МО РФ заявляло, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам России, стремясь таким образом сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.

